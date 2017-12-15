В Пензе уволен критиковавший здравоохранение эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Медицина

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник, который неоднократно выступал с резкой критикой оптимизации здравоохранения, уволен с должности заместителя главного врача пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи.

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«Собственно говоря, причина-то одна — я в тех условиях, которые созданы, […] работать не хочу, потому что сейчас, на мой взгляд, вся активность является имитационной. Более того, очень сильные коррупционные составляющие пошли в деятельности при освоении федеральных трансфертов», — сказал ИА «PenzaNews» Сергей Олейник, комментируя сложившуюся ситуацию.

Он добавил, что определенную роль в его увольнении сыграла и открытая критика реформы здравоохранения, в том числе оптимизации работы центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, который является структурным подразделением областного центра СВМП.

«Это, естественно, не вызывало одобрения», — отметил собеседник агентства.

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Сергей Олейник пояснил, что были созданы условия, которые «совершенно не способствовали нормальной работе», поэтому он с удовольствием услышал новость о сокращении своей должности.

«Но практически за несколько дней до того, как этому процессу вступить в законную силу, мне сообщили, что сокращения не предвидится. Причем эта процедура была оформлена ненадлежащим образом. […] Я в одностороннем порядке подал заявление администрации, что прекращаю действие трудового контракта, и в течение месяца, естественно, не выходил на работу», — сказал бывший заместитель главврача.

Он добавил, что в итоге по инициативе руководства учреждения 14 декабря его уволили «по статье» — за прогул.

«Это решение будет оспорено в суде», — подчеркнул Сергей Олейник.

По его словам, выбранная формулировка является для него неприемлемой, поэтому он намерен настаивать на своем увольнении в связи с сокращением.

«Что предлагали в качестве альтернативы? В том числе работать оператором в газовой котельной. На полном серьезе», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.

Кроме того, Сергей Олейник заявил, что не хочет заниматься тем, «чем сейчас вынуждено заниматься здравоохранение».

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«У нас, к сожалению, полностью ликвидирован отдел профилактики. Он приобрел статус кабинета, что, естественно, не может не сказаться на качестве работы. Совершенно сумасшедшие кадровые назначения. […] По большому счету все эти оптимизации приводят к тому, что люди начинают разбегаться. Я думаю, что вот эти процессы, которые проводит руководство нашего ГБУЗ, естественно, с ведома министерства здравоохранения, ничего общего с интересами населения Пензенской области не имеют, в частности, в части ВИЧ-инфекции», — пояснил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, чем столь опытный эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом планирует заниматься в будущем, Сергей Олейник сказал, что у него разнообразные интересы, чтобы найти себе дело по душе.

«Я пока не хочу это анонсировать, но у меня достаточно интересные планы. Я пока, скажем так, занимаюсь домашними делами и подготовкой к судебному процессу», — резюмировал он.