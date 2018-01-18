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В Пензе на базе городской поликлиники впервые появился компьютерный томограф

09:40 | 18.01.2018 | Медицина

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Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Новый высокоточный компьютерный томограф стоимостью почти 30 млн. рублей поступил в пензенскую поликлинику №2. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензе на базе городской поликлиники впервые появился компьютерный томограф. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь данный вид исследования, позволяющий диагностировать различные виды заболеваний, в первую очередь онкологического профиля, стал доступен пациентам, обращающимся за первичной медико-санитарной помощью», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при наличии показаний ранее пациент направлялся в онкодиспансер и другие учреждения, работающие в рамках программы обязательного медицинского страхования.

«Теперь с оснащением поликлиники №2 новым оборудованием поток пациентов будет переориентирован, а доступность данного вида диагностического исследования увеличится», — подчеркнули в Минздраве.

В пресс-службе отметили, что если 10 лет назад в Пензенской области только две больницы были оснащены компьютерными томографами, то сегодня их число достигло 17, причем четыре работают в межрайонных центрах.
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