В Пензе на базе городской поликлиники впервые появился компьютерный томограф Медицина

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Новый высокоточный компьютерный томограф стоимостью почти 30 млн. рублей поступил в пензенскую поликлинику №2. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Теперь данный вид исследования, позволяющий диагностировать различные виды заболеваний, в первую очередь онкологического профиля, стал доступен пациентам, обращающимся за первичной медико-санитарной помощью», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при наличии показаний ранее пациент направлялся в онкодиспансер и другие учреждения, работающие в рамках программы обязательного медицинского страхования.

«Теперь с оснащением поликлиники №2 новым оборудованием поток пациентов будет переориентирован, а доступность данного вида диагностического исследования увеличится», — подчеркнули в Минздраве.

В пресс-службе отметили, что если 10 лет назад в Пензенской области только две больницы были оснащены компьютерными томографами, то сегодня их число достигло 17, причем четыре работают в межрайонных центрах.