Перинатальный центр Пензы произвел на Михаила Бабича благоприятное впечатление Медицина

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что перинатальный центр Пензы произвел на него самое благоприятное впечатление.

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«Мы много внимания […] уделяем решению демографической проблемы. [...] Она сегодня является для нас ключевой, одной из самых важных, одной из самых чувствительных», — сказал он по итогам визита в медучреждение в четверг, 1 февраля.

Полпред напомнил, что в целом по стране построено 32 перинатальных центра, в том числе семь — в ПФО.

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«В Пензенской области — шестой. Буквально в ближайшее время начнет работу — он уже готов — перинатальный центр в Ульяновской области. Вот эти семь перинатальных центров — это уже медицинские учреждения высочайшей квалификации. Мы сегодня убедились в том, что это и самое современное оборудование, и самые современные технологии, и самое главное, что меня очень порадовало, [...] высочайшая компетенция наших врачей и медицинского персонала в целом», — отметил Михаил Бабич.

Он подчеркнул, что «сегодня нет каких-то технологий, которые недоступны нашим врачам».

«Сегодня медицинская помощь в таком важном аспекте, как родовспоможение, оказывается на самом высоком уровне, соответствующем всем мировым стандартам. И вот те достижения Пензенской области, которые мы сегодня видим — и ежегодное снижение младенческой смертности, и [...] нулевая материнская смертность — это все производные этой работы», — сказал полпред.