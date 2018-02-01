Полпред президента РФ оценил возможности нового перинатального центра Пензы Медицина

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич оценил возможности нового перинатального центра Пензы в ходе рабочего визита в город в четверг, 1 февраля.

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Презентация началась в фойе здания.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проинформировала гостя о том, что за период с момента ввода учреждения в эксплуатацию в ноябре 2017 года по 31 января 2018-го здесь родились 734 ребенка.

Она уточнила, что в день в перинатальном центре проходит примерно 20 родов.

«У нас развивается неонатальная хирургия. За этот короткий период было две операции, которые мы сделали новорожденным детям сразу после родов, [...] чтобы ликвидировать у них пороки», — отметила заместитель министра.

По словам Оксаны Чижовой, зампред правительства РФ Ольга Голодец поручила поощрить врачей Пензенской области за то, что за 2017 год в регионе не умерла ни одна роженица.

В продолжение экскурсии по учреждению Михаил Бабич посетил отделения гинекологии и патологии беременности на шестом этаже, после чего познакомился с работой медиков на остальных этажах. При этом во время его визита врачи продолжали вести прием.

На втором этаже полпреду продемонстрировали отделение вспомогательных репродуктивных технологий, которое будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.

Главный врач пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов сообщил, что блок экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) полностью укомплектован оборудованием и скоро будет запущен.

«У нас под наблюдением находится порядка 350 бесплодных пар. Уже сейчас в центре планирования семьи они обследуются и готовятся. Если он у нас заработает, мы все квоты Пензенской области будем предлагать сюда. Женщины имеют право выбрать, но мы будем предлагать, конечно, более удобные условия для них», — пояснил он, показывая операционные в этом отделении.

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В завершение экскурсии полпреду показали дистанционный консультативный центр, где заведующий Виталий Щукин с помощью видеосвязи проводил консультацию по состоянию новорожденного с врачом из Кузнецка, которая заверила, что получила во время телемоста ответы на все свои вопросы и приняла решение направить ребенка в перинатальный центр с помощью санавиации.

Это удивило Михаила Бабича, который сразу же поинтересовался сколько в Пензенской области самолетов для этих целей.

Оксана Чижова пояснила, что врач из Кузнецка использовала старый термин, называя им автомобиль скорой помощи.

«Мы очень компактные. […] В «терапевтическое окно» мы успеваем везде. При перинатальном центре у нас отдельные выездные бригады — акушерские, реабилитационные и неонатальные», — сказала она, отметив, что в санавиации в Пензенской области нет необходимости.

В свою очередь Максим Баженов обратил внимание на то, что «Ростех» предоставил два реанимобиля «Mercedes» с современным оборудованием.