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В Пензе начали использовать новый аппарат для диагностики аллергии

15:59 | 12.02.2018 | Медицина

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Врачи пензенской городской клинической больницы №4 начали первыми в регионе использовать новый аппарат для диагностики аллергических заболеваний «Rida X-Screen».

В Пензе начали использовать новый аппарат для диагностики аллергии

Фото: Health.pnzreg.ru

Единственный в Пензенской области прибор максимально точно определяет специфические показатели в сыворотке крови человека. Аппарат выявляет разновидность и степень остроты аллергена, а затем в количественных показателях выдает результат, который может быть сохранен на жесткий диск компьютера или выведен на печать.

Анализатор осуществляет тестирование с помощью трех панелей.

Одна из них реагирует на пищевые аллергены, вторая — на бытовые и бактериальные грибковые, а третья на комбинацию из этих двух групп.

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Показания к проведению исследований на данном аппарате назначает аллерголог с учетом всех особенностей, имеющихся у пациента. Анализ занимает два часа. За это время возможно протестировать одновременно 10 образцов крови.

Как отметила заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы №4 Елена Безрукова, зачастую люди сами ставят себе диагноз и приходят на обследование.

«В нашем отделении много пациентов с крапивницей, однако в 80–90% случаев этот диагноз является псевдоаллергическим. С помощью нового аппарата мы можем предельно точно выявить аллергический возбудитель в крови человека и назначить правильное лечение», — цитирует Елену Безрукову пресс-служба регионального Минздрава.
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