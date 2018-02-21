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Поликлинику в Беково отремонтируют не позднее 2019 года

09:17 | 21.02.2018 | Медицина

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Беково, 21 февраля 2018. PenzaNews. Ремонт районной поликлиники в поселке Беково Пензенской области будет проведен не позднее 2019 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Поликлинику в Беково отремонтируют не позднее 2019 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Проблему на приеме у главы региона подняла местная жительница Нина Ионова, проработавшая в сфере здравоохранения более 40 лет.

«В учреждении нет кадрового дефицита, работают все специалисты, но очень много лет не было ремонта», — сказала она.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова отметила, что необходимо привести в порядок кровлю и помещения, на это потребуется около 8 млн. рублей, идет разработка проектно-сметной документации.

Губернатор попросил Нину Ионову передать жителям, что он отреагировал на просьбу о ремонте.

«Как минимум в следующем году ремонт поликлиники состоится, но если найдем финансовый резерв, к этой работе будет возможно приступить и раньше», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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