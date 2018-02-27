Валерий Беспалов расскажет о кластере «Биомед» и форуме «InnoMed» на съезде в Москве Медицина

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов выступит с докладом на X всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности в доме ученых РАН в Москве в предстоящую среду, 28 февраля.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, он познакомит собравшихся с деятельностью пензенского кластера производителей высокотехнологичных медицинских изделий «Биомед», который в 2016 году был включен в перечень промышленных кластеров Минпромторга России, о ведущих предприятиях и их продукции.

Кроме того, Валерий Беспалов анонсирует межрегиональный форум «InnoMed-2018», который пройдет в Пензе 7 и 8 июня.

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X всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности организован Союзом ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.

Основное внимание на мероприятии будет уделено вопросам совершенствования стратегии развития отрасли, нормативно-правового регулирования обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, механизмов продвижения продукции отрасли на внутренний и внешние рынки.

Кроме того, будут обсуждаться такие темы, как минимизация зависимости производства от импорта сырья, материалов, комплектующих изделий и технологического оборудования, а также проблемы локализации в России производства современных видов медицинской продукции отечественных и зарубежных компаний.

На съезде выступят представители российской и зарубежной фарммединдустрии, медицинского сообщества, федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательных собраний, Российской академии наук и Ассоциации заслуженных врачей РФ.