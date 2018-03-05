Стрючков переложил слова Путина о ФАПах на пензенскую реальность Медицина

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков проинформировал губернатора Ивана Белозерцева о том, как обозначенные президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному Собранию задачи соотносятся с ранее запланированными в регионе мероприятиями по повышению доступности медпомощи.

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«В те программы, которые мы определили, нам будет необходимо внести определенные корректировки. В частности, [...] по тем нормативным документам, которые были в соответствии с приказом министерства здравоохранения по территориальному планированию, мы ставили перед собой задачу о строительстве 15 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. Та задача, которая сформулирована президентом, чуть-чуть отличается, если не будет принят во внимание приказ по территориальному планированию министерства здравоохранения России», — пояснил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

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На этих словах Иван Белозерцев резко прервал министра.

«Какой приказ? Сказал президент! [...] Я Вам даю поручение!» — отметил он.

После этого Владимир Стрючков уточнил, что в Пензенской области насчитывается 66 населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 300 человек — в соответствии с поручением главы государства в них необходимо открыть ФАПы; а также 682, где живут менее 100 человек — там требуется организовать работу передвижных медицинских комплексов.

Он добавил, что на данный момент подтверждено участие Пензенской области во всех действующих программах — по ремонту и строительству медицинских объектов, а также покупке мобильных комплексов.

В числе сел, где намечено возведение ФАПов в ближайшей перспективе, министр назвал Назимкино, Голицыно, Мансуровку, Зеленодольское, а также Верхнюю Елюзань и Лесной Вьяс.