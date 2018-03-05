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Владимир Стрючков рассказал, на каких условиях инвестор готов поставить в Пензу ПЭТ-сканер

20:55 | 05.03.2018 | Медицина

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Инвестор готов поставить в Пензу дорогостоящее оборудование для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) при условии оплаты проведения нескольких сотен обследований в год из средств регионального бюджета. Об этом сообщил министр здравоохранения области Владимир Стрючков, не уточнив при этом, какая именно компания выдвинула такие требования.

Владимир Стрючков рассказал, на каких условиях инвестор готов поставить в Пензу ПЭТ-сканер

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это оборудование миллиарды стоит. Я думаю, что это порядка 2 млрд. рублей. [...] Инвестор готов прийти и ПЭТ поставить, но чтобы в бюджет было заложено не менее 300, а лучше 400 ПЭТ-исследований в год», — пояснил глава регионального Минздрава в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

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Владимир Стрючков добавил, что данное обследование относится к высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в стандарты.

Вместе с тем, по его словам, регион имеет определенное количество федеральных квот, назвать число которых в ходе совещания он затруднился.

В связи с этим губернатор Иван Белозерцев поручил министру подготовить исчерпывающую информацию относительно данного оборудования и представить ее на рассмотрение для принятия дальнейших решений.
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