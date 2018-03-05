Владимир Стрючков рассказал, на каких условиях инвестор готов поставить в Пензу ПЭТ-сканер Медицина

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Инвестор готов поставить в Пензу дорогостоящее оборудование для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) при условии оплаты проведения нескольких сотен обследований в год из средств регионального бюджета. Об этом сообщил министр здравоохранения области Владимир Стрючков, не уточнив при этом, какая именно компания выдвинула такие требования.

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«Это оборудование миллиарды стоит. Я думаю, что это порядка 2 млрд. рублей. [...] Инвестор готов прийти и ПЭТ поставить, но чтобы в бюджет было заложено не менее 300, а лучше 400 ПЭТ-исследований в год», — пояснил глава регионального Минздрава в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

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Владимир Стрючков добавил, что данное обследование относится к высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в стандарты.

Вместе с тем, по его словам, регион имеет определенное количество федеральных квот, назвать число которых в ходе совещания он затруднился.

В связи с этим губернатор Иван Белозерцев поручил министру подготовить исчерпывающую информацию относительно данного оборудования и представить ее на рассмотрение для принятия дальнейших решений.