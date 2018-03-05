В Пензе предлагается открыть корпус для химиотерапии и реабилитации онкобольных Медицина

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков предложил открыть в региональном центре специализированный медицинский корпус для проведения химиотерапии и реабилитации онкобольных.

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«Сегодня в наших условиях это, в общем-то, достаточно большая проблема. Условия реабилитации при химиотерапии в принципе отсутствуют», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

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По мнению Владимира Стрючкова, данный проект необходимо реализовать за счет расширения площадей областного онкологического диспансера в Пензе.

При этом он обратил внимание на то, что реабилитацию пациенты должны проходить в том же отделении, где они получают химиотерапию.

«Иммунитет страдает серьезно. Нужно множество всевозможных технологий, которые должны поддерживать организм», — пояснил министр.

Владимир Стрючков добавил также, что еще одно предложение, касающееся развития онкослужбы, затрагивает полное обновление приемного отделения, поскольку сейчас оно «практически целиком и полностью отсутствует».