EN
05:19:50 Вторник, 6 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе предлагается открыть корпус для химиотерапии и реабилитации онкобольных

20:36 | 05.03.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков предложил открыть в региональном центре специализированный медицинский корпус для проведения химиотерапии и реабилитации онкобольных.

В Пензе предлагается открыть корпус для химиотерапии и реабилитации онкобольных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня в наших условиях это, в общем-то, достаточно большая проблема. Условия реабилитации при химиотерапии в принципе отсутствуют», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

Читайте также

Президент России предложил запустить программу по борьбе с онкологией

По мнению Владимира Стрючкова, данный проект необходимо реализовать за счет расширения площадей областного онкологического диспансера в Пензе.

При этом он обратил внимание на то, что реабилитацию пациенты должны проходить в том же отделении, где они получают химиотерапию.

«Иммунитет страдает серьезно. Нужно множество всевозможных технологий, которые должны поддерживать организм», — пояснил министр.

Владимир Стрючков добавил также, что еще одно предложение, касающееся развития онкослужбы, затрагивает полное обновление приемного отделения, поскольку сейчас оно «практически целиком и полностью отсутствует».
Актуальное
Читайте также
Владимир Стрючков рассказал, на каких условиях инвестор готов поставить в Пензу ПЭТ-сканер Сергей Удальцов записал видеообращение к жителям Пензы
Форум ЖКХ планируется провести в Пензе в апреле Мэрия Пензы согласовала митинг дольщиков у «Родины»
Губернатор предложил задействовать «Пензалифт» в реализации программы капремонта Стало известно о пожаре на строящейся станции обезжелезивания воды в Кузнецке
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама