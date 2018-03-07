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Пензенская детская больница получила новое офтальмологическое оборудование

08:15 | 07.03.2018 | Медицина

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Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Тонометр для измерения внутриглазного давления, диоптриметр, автоматический проектор знаков и другие аппараты поступили в офтальмологическое отделение пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

Пензенская детская больница получила новое офтальмологическое оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимость в данных аппаратах высокая. Ранее мы пользовались бумажными таблицами для проверки зрения, теперь наша работа полностью автоматизирована. […] Современные дети часто пользуются электронными гаджетами, что значительно увеличивает риск возникновения проблем со зрением. Наше отделение заполнено круглый год. Растет актуальность как консервативного, так и хирургического лечения», — пояснила заведующая офтальмологическим отделением учреждения Оксана Склярова.

Она отметила, что за последние 3 года распространенность близорукости у детей в Пензенской области увеличилась более чем на 20%.

Ожидается, что для оказания специализированной помощи детям с проблемами зрения в больницу поступит дополнительное лечебное и диагностическое оборудование, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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