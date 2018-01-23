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В Пензе вблизи больницы активист раздал сотни листовок о средней зарплате медиков

12:52 | 23.01.2018 | Медицина

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Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Координатор реготделения движения «Левый фронт» Виктор Хомец раздал несколько сотен листовок с официальными данными о зарплате врачей, среднего и младшего медперсонала в Пензенской области у ворот клинической больницы имени Н.Н. Бурденко утром во вторник, 23 января.

В Пензе вблизи больницы активист раздал сотни листовок о средней зарплате медиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди тех, кому активист вручил их, были спешившие на работу медработники, студенты и пациенты.

Каждому из них Виктор Хомец предлагал ознакомиться с информацией, озвученной замминистра здравоохранения региона Оксаной Чижовой на встрече губернатора Ивана Белозерцева с областным активом 18 января.

«По сравнению с 2012 годом зарплата врачей выросла на 75%, среднего медперсонала — на 69%, почти в 2,5 раза — младшего. Средние зарплаты врачей составляют 43 тыс. рублей, 21 тыс. 800 — среднего медперсонала, 18 тыс. 900 — младшего. Спросите у медперсонала, так ли это на самом деле?» — говорится в тексте листовки.

У многих эти цифры вызвали недоумение.

«А я 7 [тыс. рублей] «грязными» получаю», — сказала работница медучреждения, зарплата которой, согласно декларируемым данным, должна быть почти в три раза больше.

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С помощью этих листовок «Левый фронт» также напомнил о «похоронной акции», состоявшейся у здания регионального Минздрава 15 декабря, когда два человека в масках с изображением главы министерства Владимира Стрючкова принесли гроб и венок к крыльцу ведомства. Тем самым представители движения выразили протест против реформ в здравоохранении. Позднее Владимир Стрючков заявил, что данная акция лично на него никак не повлияла.

Представители областной больницы в целом не препятствовали раздаче листовок — попытки убедить активиста отойти подальше от территории учреждения не увенчались успехом.

Ожидается, что в ближайшее время подобные акции пройдут около других пензенских больниц.
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