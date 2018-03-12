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Пензенцев предупредили о новом виде мошенничества с медицинским полисом

15:50 | 12.03.2018 | Медицина

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Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Представители территориального фонда ОМС Пензенской области предупредили жителей региона о новом виде мошенничества с полисами обязательного медицинского страхования.

Пензенцев предупредили о новом виде мошенничества с медицинским полисом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пациенту предлагается «проверить» свой полис в интернете и получить несуществующие выплаты за неиспользованные медицинские услуги.

«Для этого дается ссылка на сайт, на котором он может заполнить форму и узнать размер полагающейся ему «компенсации» за медицинские услуги. Далее нужно ввести свои персональные данные. После этого выводится сумма, иногда превышающая 400 тыс. рублей. Для оплаты, а также для последующего зачисления средств пользователю предлагается указать номер карты. После этого мошенники получают доступ к ее данным и возможность снять денежные средства», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ТФОМС.

В ведомстве напомнили, что российское законодательство не предусматривает возмещение денег за неиспользованное право оказания бесплатной медпомощи или расходование меньших средств за медуслуги.
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