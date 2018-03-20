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На строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове направят 60 млн. рублей

10:31 | 20.03.2018 | Медицина

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. 60 млн. рублей выделено из бюджета Пензенской области на строительство новой детской поликлиники в Нижнем Ломове.

На строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове направят 60 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здание детской поликлиники нижнеломовской межрайонной больницы построено в 1937 году. Конечно, оно не может отвечать современным требованиям, поэтому я принял решение о строительстве нового», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, площадь трехэтажного здания, рассчитанного на 120 посещений в смену, составит почти 2 тыс. кв. метров.

Новое учреждение здравоохранения позволит улучшить качество обслуживания детей, прикрепленных к трем филиалам межрайонной больницы, находящимся в Вадинском, Пачелмском и Спасском районах.

Помимо этого, 25 млн. рублей будет направлено на капитальный ремонт здания детской поликлиники и дневного стационара в Сердобске.
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