В Пензе планируется реконструировать два корпуса областной детской больницы Медицина

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Реконструкция двух корпусов пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова запланирована на ближайшую перспективу. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«В связи с открытием перинатального центра в городе Пензе в областной детской больнице освободились помещения акушерского корпуса, что позволяет создать [...] полноценное отделение, соответствующее действующим санитарным нормам», — пояснил он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 22 марта.

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Владимир Стрючков уточнил, что в 2017 году была разработана проектно-сметная документация на сумму 257 млн. рублей на реконструкцию акушерского и главного корпусов с устройством теплого перехода.

Министр добавил также, что запланирована модернизации здания, в котором в настоящее время располагается служба скорой помощи.

По его словам, необходима реконструкция здания с целью обустройства помещения для отдыха дежурных бригад скорой помощи и водителей с оборудованием душевых комнат и санузлов.

«В настоящее время учреждением разрабатывается проектно-сметная документация. Ориентировочная стоимость составляет 75 млн. рублей», — сказал Владимир Стрючков.