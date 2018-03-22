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В Пензе планируется реконструировать два корпуса областной детской больницы

16:41 | 22.03.2018 | Медицина

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Реконструкция двух корпусов пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова запланирована на ближайшую перспективу. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

В Пензе планируется реконструировать два корпуса областной детской больницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В связи с открытием перинатального центра в городе Пензе в областной детской больнице освободились помещения акушерского корпуса, что позволяет создать [...] полноценное отделение, соответствующее действующим санитарным нормам», — пояснил он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 22 марта.

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Владимир Стрючков уточнил, что в 2017 году была разработана проектно-сметная документация на сумму 257 млн. рублей на реконструкцию акушерского и главного корпусов с устройством теплого перехода.

Министр добавил также, что запланирована модернизации здания, в котором в настоящее время располагается служба скорой помощи.

По его словам, необходима реконструкция здания с целью обустройства помещения для отдыха дежурных бригад скорой помощи и водителей с оборудованием душевых комнат и санузлов.

«В настоящее время учреждением разрабатывается проектно-сметная документация. Ориентировочная стоимость составляет 75 млн. рублей», — сказал Владимир Стрючков.
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