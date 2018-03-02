Анна Кузнецова сравнила перинатальный центр Пензы с роддомами, в которых она рожала Медицина

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, мать шестерых детей Анна Кузнецова, которая до осени 2016 года жила в Пензе, сравнила новый перинатальный центр на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко с теми роддомами города, в которых на свет появились ее дети.

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«Я видела это здание еще со сваями, с бетонными перекрытиями — это было два года назад. Я считала бы поездку [на малую родину] неполной, если бы я не посетила уже построенный перинатальный центр. Если раньше я могла сказать, что мне довелось рожать во всех родильных домах Пензы, то теперь я так сказать не могу», — отметила она в ходе общения с журналистами после осмотра помещений нового учреждения в пятницу, 2 марта.

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Анна Кузнецова добавила, что роддома, в которых проходили ее роды, хотя и оставили самые благоприятные впечатления, значительно уступают этому перинатальному центру.

«То, что я увидела сегодня, конечно, на порядок выше того, что было. Большую роль, безусловно, играют не только стены, аппаратура, новые чистые операционные и так далее. Большую роль играет и персонал, который здесь — не только и не столько их профессионализм, но и их искренность и верность делу», — отметила детский омбудсмен.

По ее словам, она лично убедилась, с какой нежностью и заботой медицинские работники выхаживают младенцев.

«Конечно, до сих пор перед глазами эти малютки, которым сейчас оказывается помощь. Очень надеюсь, что будет все хорошо у них, у мам. И сил, конечно, всем, кто здесь работает», — сказала Анна Кузнецова.