В Пензенской области состояние зданий больниц остается на уровне ниже среднего — министр Медицина

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Общее техническое состояние зданий медицинских учреждений Пензенской области остается на уровне ниже среднего, несмотря на значительный объем вложений. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

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«В ряде учреждений здания находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, особенно здания районных больниц, средний износ которых составляет более 50%. […] Планировочные решения и материалы отделки не соответствуют требованиям действующих санитарных правил и правил пожарной безопасности. Объекты инженерно-технического обеспечения достигли предельных технических состояний», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 22 марта.

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Владимир Стрючков уточнил, что требуется проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на площади 280 тыс. кв. метров, что составляет более 32%.

«Существующая потребность в финансовых средствах на выполнение антитеррористических мероприятий на сегодняшний день, по нашим расчетам, составляет 62 млн. рублей», — добавил он.

Министр добавил, что на устранение нарушений требований противопожарного законодательства требуется еще 94 млн. рублей.