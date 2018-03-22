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В Пензенской области состояние зданий больниц остается на уровне ниже среднего — министр

17:03 | 22.03.2018 | Медицина

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Общее техническое состояние зданий медицинских учреждений Пензенской области остается на уровне ниже среднего, несмотря на значительный объем вложений. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

В Пензенской области состояние зданий больниц остается на уровне ниже среднего — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ряде учреждений здания находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, особенно здания районных больниц, средний износ которых составляет более 50%. […] Планировочные решения и материалы отделки не соответствуют требованиям действующих санитарных правил и правил пожарной безопасности. Объекты инженерно-технического обеспечения достигли предельных технических состояний», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 22 марта.

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Владимир Стрючков уточнил, что требуется проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на площади 280 тыс. кв. метров, что составляет более 32%.

«Существующая потребность в финансовых средствах на выполнение антитеррористических мероприятий на сегодняшний день, по нашим расчетам, составляет 62 млн. рублей», — добавил он.

Министр добавил, что на устранение нарушений требований противопожарного законодательства требуется еще 94 млн. рублей.
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