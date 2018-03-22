Ни одна из пензенских больниц полностью не адаптирована для инвалидов Медицина

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Больницы, в полной мере адаптированные для инвалидов и маломобильных групп населения, отсутствуют в Пензенской области. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

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«Министерством проведен анализ 200 приоритетных объектов в 39 учреждениях, подготовлен реестр объектов здравоохранения, где отражено состояние жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Анализ показал, что полностью адаптированных объектов на данный момент у нас нет», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 22 марта.

Владимир Стрючков пояснил, что в 112 учреждениях здравоохранения — 56% — создана безбарьерная среда только для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на колясках, но требуется усовершенствование для пациентов с нарушением слуха, зрения и умственного развития.

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«На 84 объектах — это 42% — требуется полная адаптация. Это устройство пандусов, обустройство санитарно-гигиенических помещений, устройство поручней, замена больничных лифтов, обеспечение звуковой, зрительной информации, которое возможно после проведения капитального ремонта. На четырех объектах адаптация невозможна в связи с отсутствием архитектурно-планировочных решений», — уточнил министр.

Он добавил, что за три года в рамках программы «Доступная среда» из бюджетов разных уровней на адаптацию больниц в Пензенской области для инвалидов выделено более 2,5 млн. рублей, которые направлены, в частности, на установку пяти пандусов и обустройство двух входных групп.