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В Пензенской области 31 марта объявлено «Днем без аборта»

10:30 | 27.03.2018 | Медицина

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Акция «День без аборта», которая с 2017 года проводится в Пензенской области в последний день каждого квартала, состоится в субботу, 31 марта.

В Пензенской области 31 марта объявлено «Днем без аборта»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этот день во всех медицинских организациях государственной и частной систем здравоохранения не будет прерываться беременность по желанию женщины.

Кроме этого, акушеры-гинекологи расскажут студентам Пензенского государственного университета, аграрного вуза, кузнецкого музыкального колледжа и каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, как сохранить репродуктивное здоровье, и осветят вопросы контрацепции.

Помимо медиков, в мероприятиях примут участие представители духовенства. В храме во имя Иннокентия Пензенского в архиерейском доме 31 марта в 10.00 будет совершен молебен по нерожденным детям.

После службы волонтеры пройдут по улице Московской к Фонтанной площади, где в небо будут запущены белые воздушные шары как символ жизни.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, ежегодно число абортов в Пензенской области снижается, но проблема остается актуальной.

За 2017 год количество абортов уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 559, то есть на 10,3% — с 5 тыс. 404 до 4 тыс. 845. При этом число вмешательств, проведенных по желанию женщин, уменьшились на 345, или на 12,2% — с 2 тыс. 822 до 2 тыс. 477 случаев.
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