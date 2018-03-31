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Четверть населения Пензенской области планируется обследовать на ВИЧ

14:00 | 31.03.2018 | Медицина

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Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. 25% населения Пензенской области планируется обследовать на ВИЧ-инфекцию в 2018 году. Такие данные озвучены на заседании противоэпидемической комиссии, которое провел заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

Четверть населения Пензенской области планируется обследовать на ВИЧ

Фото: Health.pnzreg.ru

Было отмечено, что особый упор будет сделан на лицах из групп риска — больных наркоманией, злоупотребляющих алкоголем, а также гражданах, имеющих передающиеся половым путем заболевания.

В Пензе охват населения обследования, как ожидается, будет больше — до 50%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Согласно данным пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, на 1 января 2018 года в регионе проживают 3 тыс. 447 человек с ВИЧ. Годом ранее их насчитывалось 2 тыс. 846.

По итогам 2017 года отмечается рост заболеваемости — 33,2 на 100 тыс. населения против 31,8 на 100 тыс. населения в 2016 году.

Большинство людей, которым был установлен диагноз, находятся в возрастном диапазоне 31–40 лет, они составляют 51,2% от общего числа.

Наблюдается тенденция к увеличению количества заразившихся мужчин — до 61,3%.

В Пензенской области преобладает половой путь передачи инфекции, на него приходится 59,6% случаев.
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