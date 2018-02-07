Олейник предположил, что Белозерцева устраивает взгляд Стрючкова на проблему ВИЧ Политика

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник считает, что губернатора Ивана Белозерцева может вполне устраивать позиция министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, по словам которого, ситуация с ВИЧ «целиком и полностью находится под контролем».

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«Мои знакомые и менее знакомые люди, друзья […] мне говорят: «Обратись к [президенту России] Путину, обратись к Белозерцеву». Я отвечаю: «А на какой предмет?» На прямую линию к Путину я обращался в связи с «оптимизацией» центра СПИД, которую я иначе как преступной не называю. К губернатору, как и к его подчиненным, по этому же поводу с четким посылом «ресурс для сдерживания эпидемии в Пензенской области исчерпан» — тоже и неоднократно. Это все бесполезно, поскольку руководитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения [Владимир] Стрючков внушает губернатору, я полагаю, совсем иные вещи», — написал врач в своем «Живом Журнале».

Комментируя мнение главы Минздрава Пензенской области на проблему ВИЧ, озвученное на пресс-конференции 27 декабря 2017 года, Сергей Олейник назвал высказывания Владимира Стрючкова глупостью и ложью.

«Все у него под контролем (глупость), все не хуже, чем в России в целом (ложь), проблему так просто никуда не денешь (ложь и глупость одновременно). И если эта интерпретация устраивает губернатора, то какой смысл его убеждать в обратном?» — задался вопросом эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Он также провел аналогию между стилем работы ныне покойного Василия Бочкарева, занимавшего пост губернатора с 1998 по 2015 годы, и Ивана Белозерцева, стоящего у руля Пензенской области менее трех лет.

«Бочкарев, который проблему видел, и то не смог ее решить, хотя и хотел это сделать. Ресурса [Василию] Кузьмичу не хватило, чем умело воспользовались местные саботажники. А если проблему не хотят видеть вообще?» — написал Сергей Олейник.

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Кроме того, он высказался на тему демографии, которая была затронута на совещании в облправительстве в начале текущей недели, где в качестве одного из факторов снижения рождаемости в регионе была названа демографическая яма 1990-х годов.

По мнению Сергея Олейника, «если губернатора устраивает объяснение министра», ему стоит задуматься о том, что «следующая волна смертей среди населения будет связана с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом».

«Потому что в области ничего не делается для того, чтобы избежать следующей демографической ямы, как бы ни рисовались некими экспертами, на которых ссылается наш министр, радужные картинки выхода из демографического кризиса. Глупо делать то же самое, но при этом рассчитывать на получение других результатов», — отметил врач.