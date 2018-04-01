«День без аборта» прошел в пензенских больницах Медицина

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Врачи больниц Пензенской области отказались от прерывания беременности по желанию женщин в рамках ежегодной акции «День без аборта», которая состоялась в регионе в минувшую субботу, 31 марта.

Фото: Health.pnzreg.ru

Помимо этого, был проведен молебен по неродившимся младенцам.

Также в рамках акции были организованы информационно-просветительские мероприятия.

В частности, специалисты провели беседы со студентами вузов и колледжей. Акушеры-гинекологи рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье, ответили на вопросы о контрацепции и обратили внимание на то, что к созданию семьи нужно подходить осознанно.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, затем студенты пензенского областного медицинского колледжа прошли по улице Московской, скандируя лозунги, призывающие отказаться от аборта.

Также прохожим были вручены календарики с надписями «Мама, сохрани мне жизнь» и «Мы против абортов».

В завершение, участники акции выпустили в небо белые воздушные шары на Фонтанной площади.