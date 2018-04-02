В Пензе стартовала акция «Будь здоров!» Медицина

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Пенза присоединилась к ежегодной всероссийской профилактической акции «Будь здоров!», которая пройдет со 2 по 8 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее темой в 2018 году стало «Здоровье для всех».

Одно из мероприятий состоится на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 5 апреля. С 12.00 до 14.00 пришедшие смогут пройти обследования, включающие в себя измерение артериального давления, определение индекса массы тела, уровня глюкозы и холестерина в крови. Также их проконсультирует терапевт.

Затем любой желающий сможет стать участником тренинга, который будут проводить главные внештатные специалисты регионального Минздрава. Они объяснят, как правильно измерять артериальное давление и глюкозу в крови в домашних условиях, какие показатели считаются нормой и в каких случаях необходимо срочно обращаться к врачу.

В завершение каждый участник получит купон на прием к одному из трех главных внештатных специалистов Пензенской области на свой выбор — кардиологу, терапевту или эндокринологу, а затем сможет прийти на консультацию в медицинское учреждение по месту их работы.

Кроме того, со 2 апреля в рамках профилактической программы «В здоровом теле — здоровый дух» сотрудники нескольких учреждений, в основном, государственных, пройдут медицинские обследования на рабочем месте.

Также запланированы индивидуальные и групповые беседы, лекции, семинары, тематические уроки, тренинги и круглые столы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.