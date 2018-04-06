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В перинатальном центре Пензы успешно прооперированы девять детей с врожденными аномалиями

14:37 | 06.04.2018 | Медицина

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Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Пензенские врачи успешно провели девять операций детям с врожденными аномалиями с момента открытия перинатального центра в ноябре 2017 года.

В перинатальном центре Пензы успешно прооперированы девять детей с врожденными аномалиями

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, во всех случаях они имели положительный послеоперационный эффект.

«Пензенские специалисты освоили передовые методики благодаря сотрудничеству с кафедрой детской хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Приезжая в Пензу, ведущие московские специалисты проводят обучающие мастер-классы, показательные оперативные вмешательства, консультативные лекции и консультации», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что при непосредственном участии заведующего кафедрой, доктора медицинских наук, профессора Юрия Соколова двоим новорожденным проведены сложнейшие операции — одному врачи удалили долю легкого при тяжелейшем врожденном пороке, второму — кисту средостения больших размеров в грудной клетке.

«Дети, требующие неотложных хирургических вмешательств, сразу же поступают из родильного блока в отделение реанимации новорожденных, где им проводится полное комплексное обследование, предоперационная подготовка, оперативное лечение и послеоперационное выхаживание. Затрачиваемое время — минимально, что положительно сказывается на результатах операции», — сказали в пресс-службе.

В Минздраве сообщили, что следующая технология, которую будут осваивать пензенские врачи под руководством Юрия Соколова — внедрение торакоскопических операций новорожденным детям.
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