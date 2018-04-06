EN
21:33:45 Пятница, 6 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Павел Дегтярь покинет пост главврача ульяновской областной больницы

16:37 | 06.04.2018 | Медицина

Печать

Ульяновск, 6 апреля 2018. PenzaNews. Уроженец Пензы Павел Дегтярь покинет должность главного врача ульяновской областной больницы.

Павел Дегтярь покинет пост главврача ульяновской областной больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Да, это решение было принято губернатором [Сергеем Морозовым]. Причина тому — ведение торгов по закупке лекарственных средств для больницы. Это решение никак не связано со смертью Екатерины Федяевой [после введения формалина вместо физраствора]. Сейчас до вторника [Павел] Дегтярь находится в отпуске, потому окончательное решение вступит в силу по выходу его из отпуска», — цитирует министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова портал «Рупор 73».

Информацию о предстоящем увольнении Павел Дегтярь прокомментировал на своей странице в Facebook.

«6 лет поработал в ульяновском здравоохранении, делал это честно и для людей. Если нужно уйти в отставку, то уйду. Глава региона Сергей Морозов — мудрый человек, он знает, что говорит и делает! Надеюсь, моя отставка обратит внимание на проблемы отрасли! Спасибо всем за поддержку!» — написал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2010–2012 годах Павел Дегтярь занимал должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Пензенской области.

После переезда в Ульяновскую область в 2012 году возглавил ТФОМС региона. Впоследствии работал заместителем председателя правительства – министром здравоохранения и социального развития Ульяновской области, замгубернатора по информационной политике.

3 ноября 2017 года был назначен главным врачом ульяновской областной клинической больницы.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Суд прекратил дело в отношении бывшего замглавы администрации Тамалы Прокуратура выявила нарушения в малосердобинском бассейне «Волна»
«МегаФон» запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице Прокуратура потребовала закрыть торговый центр «М-Сити» в Кузнецке
Погибший при пожаре в Пачелме мужчина увлекался радиотехникой — СКР В теплице пензенской колонии собрали первый урожай огурцов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама