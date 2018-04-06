Павел Дегтярь покинет пост главврача ульяновской областной больницы

«Да, это решение было принято губернатором [Сергеем Морозовым]. Причина тому — ведение торгов по закупке лекарственных средств для больницы. Это решение никак не связано со смертью Екатерины Федяевой [после введения формалина вместо физраствора]. Сейчас до вторника [Павел] Дегтярь находится в отпуске, потому окончательное решение вступит в силу по выходу его из отпуска», — цитирует министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова портал «Рупор 73».
Информацию о предстоящем увольнении Павел Дегтярь прокомментировал на своей странице в Facebook.
«6 лет поработал в ульяновском здравоохранении, делал это честно и для людей. Если нужно уйти в отставку, то уйду. Глава региона Сергей Морозов — мудрый человек, он знает, что говорит и делает! Надеюсь, моя отставка обратит внимание на проблемы отрасли! Спасибо всем за поддержку!» — написал он.