Павел Дегтярь покинет пост главврача ульяновской областной больницы Медицина

Ульяновск, 6 апреля 2018. PenzaNews. Уроженец Пензы Павел Дегтярь покинет должность главного врача ульяновской областной больницы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Да, это решение было принято губернатором [Сергеем Морозовым]. Причина тому — ведение торгов по закупке лекарственных средств для больницы. Это решение никак не связано со смертью Екатерины Федяевой [после введения формалина вместо физраствора]. Сейчас до вторника [Павел] Дегтярь находится в отпуске, потому окончательное решение вступит в силу по выходу его из отпуска», — цитирует министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова портал « Рупор 73 ».

Информацию о предстоящем увольнении Павел Дегтярь прокомментировал на своей странице в Facebook.

«6 лет поработал в ульяновском здравоохранении, делал это честно и для людей. Если нужно уйти в отставку, то уйду. Глава региона Сергей Морозов — мудрый человек, он знает, что говорит и делает! Надеюсь, моя отставка обратит внимание на проблемы отрасли! Спасибо всем за поддержку!» — написал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2010–2012 годах Павел Дегтярь занимал должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Пензенской области.

После переезда в Ульяновскую область в 2012 году возглавил ТФОМС региона. Впоследствии работал заместителем председателя правительства – министром здравоохранения и социального развития Ульяновской области, замгубернатора по информационной политике.

3 ноября 2017 года был назначен главным врачом ульяновской областной клинической больницы.