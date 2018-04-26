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В Пензе открыта мемориальная доска хирургу Николаю Баулину

17:12 | 26.04.2018 | Медицина

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Мемориальная доска доктору медицинских наук, заслуженному врачу России, хирургу Николаю Баулину открыта на здании пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в четверг, 26 апреля.

В Пензе открыта мемориальная доска хирургу Николаю Баулину

Фото: Pgduma.ru

В ходе церемонии коллеги хирурга поделились своими воспоминаниями о нем как об отзывчивом, добром и целеустремленном человеке, а также высокопрофессиональном и компетентном враче.

Дочь Николая Баулина Наталья Гостева рассказала, что он очень любил читать, заказывал книги из других городов, обменивался ими с друзьями, тратил чуть ли не половину зарплаты на их покупку и всегда делал пометки и множество закладок.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в завершение торжественной церемонии ее участники возложили цветы к памятной доске.

Баулин Николай Афанасьевич родился в селе Пустынь Пачелмского района Пензенской области 5 февраля 1932 года.

В 1949 году с отличием окончил пензенскую фельдшерско-акушерскую школу, в 1955 году ― Казанский государственный медицинский институт, после чего 20 лет работал хирургом в районных больницах Поима и Никольска.

В 1975 году был переведен в областной центр, где трудился в качестве ассистента, а впоследствии ― профессора кафедры хирургии Пензенского института усовершенствования врачей.

В 1981 году занимал пост декана института, с 1981 по 2008 годы был заведующим кафедры хирургии.

Возглавлял научно-практическую деятельность хирургической клиники на 260 коек на базе кафедры хирургии городской клинической больницы имени Г.А. Захарьина с пятью специализированными отделениями.

Являлся основателем вентропластики местными тканями при сложных рецидивных послеоперационных грыжах.

Опубликовал свыше 200 научных статей и тезисов, издал четыре монографии. Получил 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения, а также свыше 80 удостоверений на рацпредложения.

Под непосредственным руководством Николая Баулина было защищено 18 кандидатских и шесть докторских диссертаций.

Заслуженный врач РФ, почетный гражданин села Поим и города Пензы, дипломант национальной премии общественного признания «Семья России». Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, был награжден почетной грамотой губернатора Пензенской области.

Стал основателем врачебной династии Баулиных-Гостевых.

9 января 2016 года скончался на 84-м году жизни.

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