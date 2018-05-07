Пензенцам предложили выбрать «народного врача» Медицина

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области запустило онлайн-опрос по выбору «народного врача».

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Чтобы принять в нем участие, жителям необходимо назвать полностью фамилию, имя и отчество медработника, которого они хотели бы отметить, указать наименование учреждения, в котором он работает, и структурное подразделение, а также специализацию.

При желании можно оставить отзыв о его деятельности.

При этом претендовать на звание «народного врача» могут лишь сотрудники государственных медицинских учреждений.

Опрос организован в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

Итоги будут подведены в ходе торжественного мероприятия, посвященного этому празднику.