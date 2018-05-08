В Пензе увековечили имена врачей, принимавших участие в войне
Печать
Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Имена медицинских работников – участников Великой Отечественной войны увековечены в галерее памяти, торжественное открытие которой состоялось в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко накануне Дня Победы, 8 мая.
Фото: Health.pnzreg.ru
«Несмотря на то, что территория Пензенской области не была зоной боевых действий, она внесла огромный вклад в победу», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, обращаясь к собравшимся.
Он добавил, что сотрудники больницы имени Н.Н. Бурденко, которая считается флагманом пензенского здравоохранения, внесли неоценимый вклад в победу.
«Открытие галереи славы — это знак величайшего уважения и благодарности нашим героям», — подчеркнул глава ведомства.
Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, на сбор информации для галереи памяти ушло четыре года: работа начиналась с 32 фотографий, а со временем удалось обобщить сведения еще о 45 медработниках.
В годы Великой Отечественной войны на территории Пензенской области было развернуто 90 госпиталей — как общего профиля, так и специализированных: нейрохирургических, туберкулезных, ортопедических и челюстно-лицевых. Через них прошли около 200 тыс. раненых, 70% из которых вернулись на фронт.
В регионе был организован один из первых донорских пунктов. За годы войны удалось собрать 16 тонн цельной донорской крови.