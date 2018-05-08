В Пензе увековечили имена врачей, принимавших участие в войне Медицина

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Имена медицинских работников – участников Великой Отечественной войны увековечены в галерее памяти, торжественное открытие которой состоялось в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко накануне Дня Победы, 8 мая.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Несмотря на то, что территория Пензенской области не была зоной боевых действий, она внесла огромный вклад в победу», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что сотрудники больницы имени Н.Н. Бурденко, которая считается флагманом пензенского здравоохранения, внесли неоценимый вклад в победу.

«Открытие галереи славы — это знак величайшего уважения и благодарности нашим героям», — подчеркнул глава ведомства.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, на сбор информации для галереи памяти ушло четыре года: работа начиналась с 32 фотографий, а со временем удалось обобщить сведения еще о 45 медработниках.

В годы Великой Отечественной войны на территории Пензенской области было развернуто 90 госпиталей — как общего профиля, так и специализированных: нейрохирургических, туберкулезных, ортопедических и челюстно-лицевых. Через них прошли около 200 тыс. раненых, 70% из которых вернулись на фронт.

В регионе был организован один из первых донорских пунктов. За годы войны удалось собрать 16 тонн цельной донорской крови.