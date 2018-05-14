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Владимир Стрючков выступил с докладом на конференции в Санкт-Петербурге

17:00 | 14.05.2018 | Медицина

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Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков выступил с докладом о роли средних медработников на двухдневной всероссийской научно-практической конференции «Профессиональная стандартизация в подготовке и деятельности специалистов со средним медицинским образованием», которая начала свою работу в Санкт-Петербурге в понедельник, 14 мая.

Владимир Стрючков выступил с докладом на конференции в Санкт-Петербурге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В межрайонных, районных и участковых больницах Пензенской области сформировано 33 мобильные медицинские бригады. Ежегодно они оказывают большой объем первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах. Во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городских округов мы активно тиражируем выездные формы при проведении скрининговых обследований населения», — пояснил он.

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Глава областного ведомства добавил, что фельдшерами обслуживаются почти 208 тыс. сельских жителей, 15% из которых старше 70 лет.

«На 508 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах работают 475 медицинских работников, 17 из которых трудоустроены в 2017 году и восемь человек в 2018», — уточнил министр.

Владимир Стрючков отметил также, что подготовке среднего медперсонала уделяется большое внимание: в сентябре планируется обучение по приему вызовов скорой помощи на тему «Бережливый диспетчер» и «Терапия боли».

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в 2017 году аналогичная конференция проводилась в Пензе.

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