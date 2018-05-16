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Владимир Стрючков посетил НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге

09:34 | 16.05.2018 | Медицина

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Санкт-Петербург, 16 мая 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков ознакомился с работой Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Владимир Стрючков посетил НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На базе учреждения оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная врачебная и доврачебная, а также специализированная и высокотехнологичная. В структуре НИИ имеется амбулаторно-консультативное отделение, где осуществляются диагностические и лечебные мероприятия.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области, Владимир Стрючков изучил опыт работы приемного отделения клиник института.

«Он будет адаптирован к внедрению в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, пензенской городской клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина и кузнецкой межрайонной больнице», — пояснили в ведомстве.

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