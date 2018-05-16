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Ольга Златогорская и Ирина Дергунова награждены дипломами Минздрава России

12:19 | 16.05.2018 | Медицина

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Санкт-Петербург, 16 мая 2018. PenzaNews. Два медицинских работника из Пензенской области награждены дипломами Минздрава России II степени по итогам конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Ольга Златогорская и Ирина Дергунова награждены дипломами Минздрава России

Фото: Health.pnzreg.ru

Работница аптеки пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Златогорская отмечена в номинации «Лучший фармацевт», а Ирина Дергунова из клинической больницы имени Н.Н. Бурденко — в категории «Лучшая старшая медицинская сестра».

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, итоги конкурса были подведены в рамках всероссийской научно-практической конференции «Профессиональная стандартизация в подготовке и деятельности специалистов со средним медицинским образованием» в Санкт-Петербурге.

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