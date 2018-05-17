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В Пензе прошел мастер-класс по современной хирургии паховой грыжи

08:50 | 17.05.2018 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Доцент кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Дмитрий Петров провел мастер-класс по современной хирургии паховой грыжи на базе пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

В Пензе прошел мастер-класс по современной хирургии паховой грыжи

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем приняли участие специалисты из Пензенской области, Тамбова, Ульяновска и других городов.

Дмитрий Петров в режиме реального времени выполнил два вмешательства — эндоскопическую герниопластику левосторонней паховой грыжи и операцию на послеоперационной вентральной грыже с применением синтетических протезов.

Врачи наблюдали за ними посредством видеосвязи, а последовательность действий для собравшихся в аудитории хирургов комментировал профессор, доктор медицинских наук, врач-хирург высшей категории Анатолий Баулин.

Эндоскопическая герниопластика или грыжесечение позволяет без серьезного хирургического вмешательства — через небольшие проколы в брюшной стенке — ввести инструменты, с помощью которых можно отсечь грыжевой мешок, после чего подшить специальную укрепляющую сетку.

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