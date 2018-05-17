Антиретровирусную терапию в I квартале получали около 94% пензенских пациентов с ВИЧ Медицина

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. 1 тыс. 722 человека с ВИЧ-инфекцией получали поддерживающее лечение антиретровирусными препаратами в Пензенской области в I квартале 2018 года, что составляет 93,8% от числа тех, кто нуждался в такой терапии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что 15 из 17 пациентов, прервавших лечение, умерли.

В Роспотребнадзоре добавили также, что из состоящих на учете 3 тыс. 623 ВИЧ-инфицированных диспансерное наблюдение прошли менее половины — 41,6%: 1 тыс. 505 человек проверены с использованием исследований иммунного статуса, 1 тыс. 420 — с применением методов по определению вирусной нагрузки, 1 тыс. 60 — на туберкулез.

«По итогам трех месяцев 2018 года план обследований на ВИЧ-инфекцию выполнен на 25,6%», — сказали в пресс-службе, уточнив, что соответствующими мероприятиями были охвачены 85 тыс. 780 человек.