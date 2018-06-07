Компании из России и Германии представили свои разработки на форуме «InnoMed» в Пензе Медицина

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Компании из России и Германии представили свои разработки на выставке, организованной в рамках V всероссийского форума производителей медицинских изделий «InnoMed-2018» в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе.

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Посетители получили возможность познакомиться с продукцией трех компаний из ФРГ и 11 промышленных предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Великого Новгорода, Нижегородской, Тамбовской областей и Татарстана. От Пензенской области представлено более 30 инновационных проектов в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения.

Свои разработки презентовали, в частности, вузы — ПГУ и ПензГТУ, группа компаний «МедИнж», предприятия «Парафарм», «ТитанМед», «Инимплант», производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко и Пензенский институт усовершенствования врачей.

Перед официальным открытием форума выставку посетили почетные гости, в том числе губернатор Иван Белозерцев, заместители председателя областного правительства Валерий Беспалов и Олег Ягов, глава регионального Минпрома Михаил Торгашин и директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

Они начали знакомство с экспозицией со стенда единого портала медицинских услуг, после чего обошли зал с пензенскими разработками, а затем пообщались с представителями отдельных предприятий.

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Организаторами V всероссийского форума «InnoMed» выступили Минпромторг России, правительство Пензенской области, Минпром региона, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности (Росмедпром), Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ ОПК), АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и инженерно-производственный кластер «БиоМед».

Программа мероприятия рассчитана на два дня — 7 и 8 июня.

Она включает в себя рассмотрение ряда актуальных вопросов отрасли, включая тему подготовки кадров, регистрации медицинских изделий и их экспорта.

Одним из ключевых мероприятий форума стала двухдневная международная научно-практическая конференция «Innomed-Ortho» на тему «Новые технологии в травматологии и ортопедии: от научной идеи к производству в России».

Также предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы и экскурсии по предприятиям.