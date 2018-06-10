Врачи отработали действия при попадании в Пензенскую область опасной инфекции Медицина

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Обучающий инструктаж для заведующих поликлиниками, инфекционистов и эпидемиологов состоялся в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи в преддверии чемпионата мира по футболу.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Мы готовы отразить лихорадку Эбола, лихорадку Западного Нила, холеру, чуму и другие опасные инфекции, которые могут быть завезены к нам из других стран», — отметил заведующий инфекционным отделением №6 центра СВМП Каусар Гайфуллин.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в период проведения мундиаля не исключается риск попадания на территорию Пензенской области различных инфекций, нехарактерных для нашего региона.

Благодаря отработанным действиям врачи будут готовы оказать первую помощь и не допустить распространения таких заболеваний.

Врачи получили необходимые навыки по работе в специальных противочумных костюмах и методам обследования пациентов с подозрениями на особо опасные инфекции.

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Разработана специальная инструкция, включающая в себя основные обязанности и тактические действия медперсонала.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Ближайшие к Пензе матчи состоятся в Саранске: 16 июня сыграют сборные Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.