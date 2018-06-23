Прооперированная в Пензе с помощью уникального робота свинья ждет потомство Медицина

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Свинья Роза, которой в марте 2018 года в Пензе была проведена первая в России операция с использованием уникальной робот-ассистированной хирургической системы отечественного производства, ждет потомство.

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«Забеременела, все нормально. Ожидаем потомство после 20 сентября», — сообщила директор центра доклинических исследований Ирина Ефимова.

По ее словам, весь период беременности животное будет находиться в отдельном вольере под наблюдением специалистов.

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«Каждый день ее наблюдает ветеринар, и за ней смотрят те люди, которые за ней ухаживают. Когда она начнет набирать вес, уже, естественно, изменится рацион как у нормальной беременной хрюшки», — цитирует Ирину Ефимову РИА Новости.

7 марта 2018 года в Пензе член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь с помощью уникального российского робота удалил кисту яичника свинье по кличке Роза возрастом 5,5 месяцев.

Хирургическое вмешательство, которое стало первым этапом доклинических испытаний оборудования, прошло успешно и заняло около 30 минут.

26 мая в хозяйство, где содержится свинья, доставили хряка Бориса, которому была отведена роль будущего отца потомства.