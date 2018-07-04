В Пензе начат капремонт областной офтальмологической больницы Медицина

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Капитальный ремонт начат в пензенской областной офтальмологической больнице.

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Предполагается, что он будет проводиться поэтапно, чтобы работы не сказывались на оказании медицинской помощи пациентам.

«На первоначальном этапе мы планируем полностью отремонтировать корпус бывшей женской консультации, который освободился после переезда акушерско-гинекологической службы в здание областной женской консультации на улице Пушкина», — пояснил главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

По его словам, ремонт намечено завершить через четыре месяца.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, здание, в котором после ремонта будут размещены дневной стационар и офтальмологическая поликлиника, было построено в 1960-е годы, поэтому не отвечает многим современным требованиям санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.

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В ходе капремонта будут полностью заменены инженерные коммуникации, утеплены фасад и крыша, возведены легкие перегородки из стекла и алюминия, проведена приточно-вытяжная вентиляция, во всех помещениях появится интернет.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, на электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения капитального ремонта было подано несколько заявок.

В итоге 4 июля заключен контракт между пензенской областной офтальмологической больницей и ООО «Русский лед девелопмент» на сумму около 33 млн. рублей. Финансирование работ будет осуществляться из средств регионального бюджета.

В соответствии с требованиями заказчика, капитальный ремонт должен быть выполнен в течение 120 дней с момента заключения контракта.