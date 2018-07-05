В Пензе открыт областной гериатрический центр Медицина

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Областной гериатрический центр начал свою работу на базе госпиталя ветеранов войн в Пензе.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, прием в учреждении ведут три специалиста — врач-гериатр и два невролога-паркинсонолога, а до конца года — после прохождения обучения — их число достигнет 13.

По словам главного специалиста-гериатра Пензенской области Елены Гринчук, основной контингент пациентов составляют пожилые люди, имеющие множество хронических заболеваний, которые усугубляются социальными проблемами и признаками старческой астении.

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«Около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 4–5 различных хронических заболеваний, в том числе и связанных с возрастом», — пояснила она.

При направлении пациента в гериатрический центр врачом общей практики пожилому человеку рекомендуется приходить на прием с родственниками или другими лицами, которые осуществляют за ними уход.

В течение 45 минут проводится тестирование пожилого человека, оценивается уровень его физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни, после чего врач вырабатывает тактику дальнейшего сопровождения и ведения пациента на дому.