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В ожоговом отделении пензенской больницы №4 оборудуют санузел для родителей с детьми

10:20 | 06.07.2018 | Медицина

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Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Отдельная санитарная комната для родителей с детьми будет обустроена в ожоговом отделении пензенской клинической больницы №4 в рамках капитального ремонта. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Андрей Водопьянов.

В ожоговом отделении пензенской больницы №4 оборудуют санузел для родителей с детьми

Фото: Health.pnzreg.ru

«Выделили отдельные санитарные комнаты специально для мам с маленькими детьми, а также две санитарные комнаты для взрослых. Все они будут оборудованы резервным источником горячего водоснабжения на случай отключения воды», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, капремонт в ожоговом отделении не проводился 30 лет, поэтому оно не соответствовало предъявляемым санитарным нормам и правилам.

На время работ пациентов временно разместили в терапевтическом отделении. На качестве оказания медицинской помощи это не отразилось.

Планируется, что ремонт будет завершен к 1 сентября.

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