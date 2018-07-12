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В Пензенской области за полгода прошли диспансеризацию более 126 тыс. человек

12:48 | 12.07.2018 | Медицина

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Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Более 126 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию за период с января по июнь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области за полгода прошли диспансеризацию более 126 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это составляет 56% от общего запланированного на 2018 год количества.

При этом около 19 тыс. человек были осмотрены силами 31 мобильной медицинской бригады.

С января 2018 года предусмотрена диспансеризация с разной периодичностью. Полный осмотр жители Пензенской области должны проходить раз в три года.

Не реже чем каждые два года жителям в возрасте от 49 до 73 лет рекомендуется проводить исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом, а женщинам 50–70 лет — маммографию обеих молочных желез.

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