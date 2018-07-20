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Вирусные гепатиты стали чаще выявлять у благополучных пензенцев

14:01 | 20.07.2018 | Медицина

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Структура заболеваемости вирусными гепатитами в Пензенской области претерпела за последнее время заметные изменения. Об этом сообщила главный внештатный специалист региона по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева.

Вирусные гепатиты стали чаще выявлять у благополучных пензенцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если раньше было принято связывать вирусные гепатиты с исключительно социально неблагополучными людьми, то сейчас инфекция выявляется и у вполне социально адаптированных и образованных пациентов, которые не имели вредных привычек, вели здоровый образ жизни и инфицировались случайно», — цитирует специалиста пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, в I полугодии 2018 года в клинико-диагностическом кабинете пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи диагноз «Хронический вирусный гепатит» был установлен 428 раз, в том числе типа В — у 57 человек, С — у 371.

Лечение хронического вирусного гепатита проводится в условиях дневного стационара областного клинического центра СВМП.

Наиболее эффективным способом профилактики гепатита В считается вакцинация. В случае с гепатитом С, по мнению специалистов, упор следует делать на соблюдении мер предосторожностей.

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