Вирусные гепатиты стали чаще выявлять у благополучных пензенцев Медицина

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Структура заболеваемости вирусными гепатитами в Пензенской области претерпела за последнее время заметные изменения. Об этом сообщила главный внештатный специалист региона по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если раньше было принято связывать вирусные гепатиты с исключительно социально неблагополучными людьми, то сейчас инфекция выявляется и у вполне социально адаптированных и образованных пациентов, которые не имели вредных привычек, вели здоровый образ жизни и инфицировались случайно», — цитирует специалиста пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, в I полугодии 2018 года в клинико-диагностическом кабинете пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи диагноз «Хронический вирусный гепатит» был установлен 428 раз, в том числе типа В — у 57 человек, С — у 371.

Лечение хронического вирусного гепатита проводится в условиях дневного стационара областного клинического центра СВМП.

Наиболее эффективным способом профилактики гепатита В считается вакцинация. В случае с гепатитом С, по мнению специалистов, упор следует делать на соблюдении мер предосторожностей.