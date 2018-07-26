В Пензе на врача-эндоскописта завели дело из-за смерти пациентки Медицина

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении врача поликлиники, который подозревается в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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«По данным следствия, 14 февраля 2018 года потерпевшая 1957 года рождения пришла в городскую поликлинику на прием к врачу-эндоскописту, так как в тот день планировалось проведение ей фиброгастродоуденоскопии. Врачом вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей было выполнено три неудачных попытки введения фиброгастроскопа, вследствие чего женщине по неосторожности были причинены повреждения пищевода, от которых в апреле наступила ее смерть», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

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В нем поясняется, что в настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

В какой именно поликлинике произошел трагический инцидент, не уточняется.

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) — медицинское исследование, во время которого внутренняя оболочка пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки осматривается с помощью оптического прибора гастроскопа.

Процедуру проводит эндоскопист в специально оборудованном кабинете.