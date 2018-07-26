В Пензе вступил в силу приговор главврачу детской поликлиники Валерию Асееву Медицина

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, в соответствии с которым главврач ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Валерий Асеев лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года, вступил в Пензе в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова, ранее он подал апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Пензы от 29 мая 2018 года, в которой не согласился с назначенным наказанием.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова напомнила, что Валерий Асеев в 2017 году создал условия для победы ООО «Гарант-Мед» в торгах на поставку наборов для лабораторной диагностики, необоснованно ограничив число участников процедуры.

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«При подписании госконтракта на общую сумму 14 млн. 805 тыс. 510 рублей главврач осознавал, что коммерческое предложение ООО «Гарант-Мед» по первоначальным 28 позициям диагностических наборов было завышено на 2 млн. 284 тыс. 83 рубля по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта по поступившим коммерческим предложениями от других фирм по тем же позициям», — сказала пресс-секретарь облсуда.

Она отметила, что по ходатайству Валерия Асеева дело было рассмотрено в особом порядке.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время в Пензенской области расследуется несколько уголовных дел коррупционной направленности в сфере здравоохранения, в том числе в отношении бывшего главврача онкологического диспансера Виталия Серебрякова и руководителя станции переливания крови Татьяны Крыловой.