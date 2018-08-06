Строительство нового военного госпиталя в Пензе вступило в активную фазу Медицина

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Строительство нового военного госпиталя, который призван прийти на смену аварийному зданию на улице Кирова в Пензе, вступило в активную фазу на территории военного городка №5 в микрорайоне Терновка.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, рабочие возводят железобетонные каркасы зданий, осуществляют технологическое подключение объектов к инженерным сетям.

Параллельно идут конкурсные процедуры по закупке 150 единиц современного медицинского оборудования.

До конца 2018 года планируется построить инфекционный корпус, производственно-хозяйственное здание, в котором будут размещены склад и гараж, а также контрольно-пропускные пункты. Ориентировочные затраты на этом этапе оцениваются в 1 млрд. рублей.

Общая стоимость строительства госпиталя составит около 3 млрд. рублей.