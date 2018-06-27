В Пензе построят военный госпиталь нового формата Медицина

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Строительство военного госпиталя нового формата, на основе которого будет создан типовой проект подобного учреждения на 150 коек, начато в Пензе. Об этом сообщил начальник медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) полковник Анатолий Калмыков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Там учитываются все военные нюансы, такие как резервные койки, установка сегментов передачи данных, обмена информацией, телемедицины, вертолетная площадка», — пояснил он.

Анатолий Калмыков добавил, что котлован уже готов, осуществляется закладка фундамента.

При этом где именно в Пензе будет построен военный госпиталь, полковник не уточнил.

Начальник медслужбы ЦВО сообщил также, что на этапе проектно-изыскательских работ и разработки находится проект строительства нового окружного госпиталя, который, предположительно, будет находиться в Казани.

Читайте также

В Пензе разобрали часть стен здания бывшего дома офицеров

«Это будет медицинский центр, включающий в себя госпиталь, поликлинику, стоматологическую поликлинику, судебно-медицинскую криминалистическую лабораторию, медицинский отряд специального назначения и центр государственного санэпиднадзора», — уточнил он.

Анатолий Калмыков пояснил, что военнослужащий сможет получить необходимую помощь — от обращения в поликлинику до госпитализации — в одном месте.

«Это упростит нам задачу по логистике, [...] уменьшиться количество затрат на охрану, лабораторную диагностику, рентгендиагностику», — цитирует полковника пресс-служба ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ.

Кроме того, в состав ЦВО структурно входят несколько заграничных объектов, в том числе объединенная военная база в Киргизии, подразделения в Казахстане и 201-я база в Таджикистане.