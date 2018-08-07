В Пензе провели операции стентирования коронарных сосудов на 206 млн. рублей Медицина

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. 1 тыс. 172 операции с установкой пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, стентов на сумму почти 206 млн. рублей проведено в Пензенской области с начала 2018 года за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального фонда ОМС.

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«Среди пациентов сеть и жители других регионов. Так, 153 операции проведено застрахованным гражданам из Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, а также Мордовии и Марий Эл», — отметили в ТФОМС.

В фонде пояснили, что такие высокотехнологичные операции доступны на базе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко и федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ).

В пресс-службе добавили, что такой вид медицинской помощи чрезвычайно актуален — за первую половину текущего года диагностировано более 50 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из которых свыше 18 тыс. пришлось на ишемическую болезнь сердца, еще примерно 27 тыс. — на гипертоническую.