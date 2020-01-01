В Пензе после 2020 года намечено полностью переоснастить сосудистый центр Медицина

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Мероприятия по полному переоснащению регионального сосудистого центра и шести первичных сосудистых отделений в Пензенской области будут проведены в рамках реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, начиная с 2020 года в течении последующих трех лет намечено закупить современное оборудование — магнитно-резонансные и компьютерные томографы, ангиографические системы, ультразвуковые аппараты для исследования сосудов сердца и мозга, системы нейронавигации, эндоскопические стойки для нейрохирургии, аппараты искусственной вентиляции легких и другое.

Читайте также

В Кузнецке начали сносить недостроенный хирургический корпус

Отдельное внимание будет уделено оснащению подразделений для ранней реабилитационной помощи.

Помимо этого, для кузнецкого первичного сосудистого отделения намечено дополнительно приобрести ангиографическую установку, которая позволит использовать высокотехнологичные методы при оказании помощи пациентам не только из Кузнецка и близлежащих районов, но и других регионов.

Предполагается, что рентгеноперационная будет размещена во вновь строящемся хирургическом корпусе.

Данные мероприятия призваны помочь достичь поставленной перед регионом задачи по снижению смертности населения от болезней системы кровообращения на 16,5% к 2024 году.