В Кузнецке начали сносить недостроенный хирургический корпус Медицина

Кузнецк, 6 августа 2018. PenzaNews. Рабочие приступили к сносу недостроенного здания хирургического корпуса на территории межрайонной больницы в Кузнецке Пензенской области, на месте которого планируется возвести новое здание. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

По данным ведомства, 6-этажное строение общей площадью 15 тыс. кв. метров планируется построить за три года.

В нем будут предусмотрены собственное стерилизационное отделение, а также отделения гемодиализа, гнойной и общей хирургии, травматологии, анестезиологии и реанимации, операционный блок с несколькими залами, оборудованными по технологии «чистые помещения».

С существующим терапевтическим корпусом хирургический будет связан надземным переходом, что позволит объединить кузнецкую межрайонную больницу в единый комплекс. Это ускорит перемещение пациентов внутри учреждения для проведения диагностических процедур и лечебных мероприятий.

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Строительно-монтажные работы и ввод объекта в эксплуатацию обойдутся бюджету Пензенской области более чем в 850 млн. рублей.

Хирургический корпус межрайонной больницы в Кузнецке начали возводить в 1994 году в рамках федеральной программы «Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС». По проекту учреждение рассчитано на 160 коек и предназначено для лечения жителей городского округа Кузнецк и четырех районов Пензенской области.

В 1990-е годы было возведено три этажа кирпичной кладки, перекрытия, начаты работы по устройству перехода в существующее здание больницы, подведены коммуникации. В 1999 году финансирование и строительство объекта были прекращены.