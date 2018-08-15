В Пензе детские врачи за семь месяцев выполнили почти 240 высокотехнологичных операций Медицина

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Врачи пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова провели 237 высокотехнологичных операций за период с января по июль 2018 года, что составляет 80,6% от плана.

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«Больше всего операций выполнено по профилям «Неонатология» и «Детская хирургия», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что благодаря современному оборудованию специалисты могут проводить неинвазивные и малоинвазивные операции, позволяющие минимизировать кровопотерю и риск осложнений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область получит из федерального бюджета субсидию в размере более 76 млн. рублей. Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы детских поликлиник и отделений для юных пациентов, а также на покупку медицинских изделий.

В пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова будут закуплены УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, оснащение для кабинетов оториноларинголога и офтальмолога.