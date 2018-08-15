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В Пензе детские врачи за семь месяцев выполнили почти 240 высокотехнологичных операций

17:15 | 15.08.2018 | Медицина

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Врачи пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова провели 237 высокотехнологичных операций за период с января по июль 2018 года, что составляет 80,6% от плана.

В Пензе детские врачи за семь месяцев выполнили почти 240 высокотехнологичных операций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Больше всего операций выполнено по профилям «Неонатология» и «Детская хирургия», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что благодаря современному оборудованию специалисты могут проводить неинвазивные и малоинвазивные операции, позволяющие минимизировать кровопотерю и риск осложнений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область получит из федерального бюджета субсидию в размере более 76 млн. рублей. Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы детских поликлиник и отделений для юных пациентов, а также на покупку медицинских изделий.

В пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова будут закуплены УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, оснащение для кабинетов оториноларинголога и офтальмолога.

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