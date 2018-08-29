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В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

11:36 | 29.08.2018 | Медицина

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Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» поступила в Пензенскую область.

В Пензенскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, данный препарат получен в рамках национального календаря профилактических прививок.

«Вакцина для детей поступила в количестве 56 тыс. 49 доз, что составляет 42,6 % от общей заявки; для иммунизации взрослого населения — 243 тыс. доз (45%)», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что вакцину начали распределять между медицинскими учреждениями региона.

В Минздраве отметили, что жители Пензы смогут сделать прививку уже в предстоящую пятницу, 31 августа — для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

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